Alysa Liu il sorriso con piercing che si è fatta da sola da campionessa olimpica
Alysa Liu ha conquistato il titolo olimpico nel pattinaggio artistico, dimostrando grande determinazione. La giovane statunitense, nota per il suo sorriso contagioso e il piercing che si è fatta da sola, ha superato tutte le avversarie nella finale del singolo femminile. La sua vittoria ha sorpreso molti, considerando la sua età e le sfide affrontate nel percorso. Liu ha eseguito una performance impeccabile, lasciando tutti senza parole. La medaglia d’oro è arrivata dopo mesi di allenamenti intensi e sacrifici.
Il sorriso con piercing che vale oro A Nbc ha raccontato: «Ho il piercing da poco più di due anni, passa attraverso il frenulo e lo puoi vedere quando sorrido. Ho sofferto 0 su 10 per farlo, non senti perché in quel punto la pelle è molto sottile, quindi non ti accorgi di nulla. E me lo sono fatta da sola. Mia sorella mi teneva il labbro sollevato mentre io ero davanti allo specchio con il mio ago da piercing, l'ho infilato ed ecco qui!». Tutto molto Alysa che, chissà, magari adesso lancerà un trend e che (anche) con i suoi vezzi beauty sta rivoluzionando il pattinaggio riportando gli Stati Uniti sul gradino più alto del podio dopo 24 anni, da Salt Lake City 2002.🔗 Leggi su Vanityfair.it
