L' Eredità mi viene in mente cocaina | caos sui titoli di coda

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Perché mi viene in mente cocaina anche se non lega con tutte?". "Neve", "Nuvola", "Farina" sono le opzioni più gettonate dai telespettatori de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, che come ogni sera tentano di risolvere da casa la Ghigliottina finale. Qualcuno, poi, preso dallo scoramento per abbinamenti particolarmente complicati, si lancia su X a commenti di questo tenore, dal sapore profondamente caustico. Altri si lamentano e basta: "Niente. Stasera zero idee", "Stasera è difficile, non la so.", "Anche oggi non la so", "A me è venuto solo uova ma non credo sia". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

l eredit224 mi viene in mente cocaina caos sui titoli di coda

© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, "mi viene in mente cocaina": caos sui titoli di coda

Leggi anche: L'Eredità, "abbassate str***i!": caos sui titoli di coda

Leggi anche: L'Eredità, "un po' forzata": caos sui titoli di coda

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.