L' Eredità mi viene in mente cocaina | caos sui titoli di coda

"Perché mi viene in mente cocaina anche se non lega con tutte?". "Neve", "Nuvola", "Farina" sono le opzioni più gettonate dai telespettatori de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, che come ogni sera tentano di risolvere da casa la Ghigliottina finale. Qualcuno, poi, preso dallo scoramento per abbinamenti particolarmente complicati, si lancia su X a commenti di questo tenore, dal sapore profondamente caustico. Altri si lamentano e basta: "Niente. Stasera zero idee", "Stasera è difficile, non la so.", "Anche oggi non la so", "A me è venuto solo uova ma non credo sia". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

