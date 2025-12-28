Piero Muscari, editore e giornalista, presenta il suo primo libro autobiografico,

L’editore e giornalista Piero Muscari ha dato alle stampe il suo primo libro autobiografico, Volevo solo giocare a figurine, edito da Rubbettino e disponibile in libreria e online con 456 pagine. L’opera narra la formazione personale, la scoperta della scrittura, l’esperienza professionale e riflessioni su storie e identità, con le “figurine” come metafora poetica di passione e crescita. A pagina 128 del volume viene citato Antonio Nesci, editore del Gruppo multilingue multimediale internazionale La Prima Pagina. Nesci è menzionato in quanto parte del “laboratorio di voci” di Radio Onda Verde. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Piero Muscari pubblica “Volevo solo giocare a figurine”: citati Antonio Nesci e Perugia a pagina 128

Leggi anche: Milano. Piero Muscari racconta sé stesso: “Volevo solo giocare a figurine”, il suo primo libro personale, è ora in libreria

Leggi anche: Palazzo Gagliardi a Vibo Valentia ha ospitato la presentazione di “Volevo solo giocare a figurine”, il libro autobiografico di Piero Muscari

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il Natale è una pausa rara. Serve per rimettere ordine alle storie. A quelle raccontate e a quelle ancora da scrivere. Buone feste a tutti! #natale #BuoneFeste #lestorieinsegnano #PieroMuscari #storytailor facebook