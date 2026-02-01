Questa mattina una signora ha scoperto che i ladri avevano preso di mira il tabernacolo in via Bonazza. La grata di metallo che proteggeva la Madonna col Bambino era stata forzata, probabilmente con una mola, per entrare e rubare gli spiccioli lasciati nel piattino sotto l’immagine sacra. La scena si è svolta senza che nessuno si accorgesse di nulla, lasciando la chiesa e i residenti preoccupati per la sicurezza dei luoghi di fede.

I ladri non si sono fermati nemmeno di fronte a un’immagine sacra. È successo in questi giorni in via Bonazza frazione di Barberino Tavarnelle quando una signora avvicinatasi al tabernacolo, ha notato che la spessa grata che racchiude una copia della Madonna col Bambino conservata nella pieve di San Pietro in Bossolo a Tavarnelle, era stata staccata, probabilmente segata con un flessibile per poter infilare la mano all’interno e prendere gli spiccioli lasciati in un piattino sotto l’immagine della Madonna. La cosa strana però è che gli spiccioli non sono stati portati via. Forse il malintenzionato è stato disturbato dal passaggio di qualcuno, poiché via Bonazza è una zona frequentata per le passeggiate e quindi si è dovuto allontanare lasciando lì le offerte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tabernacolo nel mirino dei ladri. Danni alla grata per gli spiccioli

