Storica gioielleria nel mirino dei ladri | sparisce merce dal valore di 10.000 euro

Questa notte, i ladri sono entrati alla gioielleria “Zanoni Preziosi” nel centro storico di Cles. Hanno sfondato la vetrina e portato via gioielli per circa 10.000 euro. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma finora nessun sospetto è stato fermato. La gioielleria, nota in zona, si trova nel cuore della città ed era considerata un punto di riferimento da molti clienti.

Circa un anno fa una dipendente dell'attività aveva subito una rapina, nella quale era stata minacciata con una pistola giocattolo Furto con spaccata nella notte tra il 7 e l'8 febbraio 2026 nel centro storico di Cles: una banda di ladri ha colpito la storica gioielleria "Zanoni Preziosi" portandosi via un bottino dal valore totale di circa 10.000 euro. L'allarme alla Centrale unica di emergenza è scattato attorno all'una. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, i malviventi avrebbero agito molto rapidamente, rompendo la vetrina del locale con una mazza da cantiere e prelevando "solo" i gioielli in esposizione.

