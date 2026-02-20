L’effetto Malen sulla Roma | il tiratore seriale che ha stravolto le gerarchie della Serie A

Donyell Malen ha segnato il suo primo gol contro la Roma il 18 gennaio, causando un cambiamento nelle dinamiche della squadra. In soli 26 minuti, l’attaccante olandese ha dimostrato di avere un’abilità decisiva in attacco, trovando subito la rete. Da quel momento, Malen ha continuato a migliorare, realizzando cinque gol in un mese e influenzando le partite di conseguenza. La presenza del giocatore ha modificato le aspettative e le strategie del club, che ora deve adattarsi alle sue prestazioni. La sua presenza si fa sentire a ogni partita.

L’impatto di Donyell Malen sull’universo giallorosso non ha eguali nella storia recente del club. Dal suo debutto, avvenuto lo scorso 18 gennaio, l’attaccante olandese ha impiegato appena 26 minuti per trovare la via della rete, inaugurando un rullino di marcia che lo ha portato a siglare 5 gol in un solo mese. Un rendimento che ha spinto il tecnico Gian Piero Gasperini a un’ammissione che sa di rimpianto tattico: «Se l’avessimo avuto nel girone d’andata, avremmo sicuramente più punti». Con la freddezza mostrata anche dal dischetto, come nell’infuocata trasferta di Napoli, Malen si è già portato a ridosso di Soulé, attuale capocannoniere della compagine capitolina con 6 centri, dimostrando una tendenza alla finalizzazione che sta riscrivendo le statistiche dell’intero torneo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

