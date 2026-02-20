L’effetto Malen sulla Roma | il tiratore seriale che ha stravolto le gerarchie della Serie A
Donyell Malen ha segnato il suo primo gol contro la Roma il 18 gennaio, causando un cambiamento nelle dinamiche della squadra. In soli 26 minuti, l’attaccante olandese ha dimostrato di avere un’abilità decisiva in attacco, trovando subito la rete. Da quel momento, Malen ha continuato a migliorare, realizzando cinque gol in un mese e influenzando le partite di conseguenza. La presenza del giocatore ha modificato le aspettative e le strategie del club, che ora deve adattarsi alle sue prestazioni. La sua presenza si fa sentire a ogni partita.
L’impatto di Donyell Malen sull’universo giallorosso non ha eguali nella storia recente del club. Dal suo debutto, avvenuto lo scorso 18 gennaio, l’attaccante olandese ha impiegato appena 26 minuti per trovare la via della rete, inaugurando un rullino di marcia che lo ha portato a siglare 5 gol in un solo mese. Un rendimento che ha spinto il tecnico Gian Piero Gasperini a un’ammissione che sa di rimpianto tattico: «Se l’avessimo avuto nel girone d’andata, avremmo sicuramente più punti». Con la freddezza mostrata anche dal dischetto, come nell’infuocata trasferta di Napoli, Malen si è già portato a ridosso di Soulé, attuale capocannoniere della compagine capitolina con 6 centri, dimostrando una tendenza alla finalizzazione che sta riscrivendo le statistiche dell’intero torneo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Roma, l’attacco cambia volto: Malen e Vaz ridisegnano le gerarchie
Leggi anche: Effetto Malen sulla Roma: numeri da Batistuta e l’esame Napoli con il ritorno di DybalaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Donyell Malen è l'attaccante completo che la Roma di Gasperini stava cercando, ed è anche letale sotto porta; Malen non basta, La Penna fa discutere: la Serie A ha due problemi che non può più ignorare; Serie A, Malen è la grande speranza della Roma contro il Napoli; D’Agostino: Malen è di un’altra categoria, i giovani restano a bocca aperta.
L’effetto placebo è scritto nel DNAUn gruppo di ricercatori di Harvard fa il punto sull’effetto placebo. Fino a ieri considerato frutto della diversa ‘ suggestionabilità’ dei pazienti, l’effetto placebo appare sempre invece più legato ... quotidianosanita.it
Roma-Cagliari 2-0, le pagelle: Sapore di Malen (8). Pisilli, che furore (7)La Roma domina senza fatica il Cagliari grazie una prova extralarge di Malen che segna la doppietta glorificando il lavoro di una squadra che gioca ... msn.com
Roma, effetto Malen: da “non è un centravanti” a leader offensivo. L’olandese arma decisiva contro il Napoli x.com
Roma, effetto Malen: da “non è un centravanti” a leader offensivo. L’olandese arma decisiva contro il Napoli - facebook.com facebook