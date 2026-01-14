Roma l’attacco cambia volto | Malen e Vaz ridisegnano le gerarchie

Roma sta vivendo una svolta nel suo reparto offensivo, con Malen e Vaz che contribuiscono a ridefinire le gerarchie. Dopo un periodo di incertezza, la squadra si presenta ora con un attacco rinnovato e più efficace, segnando un nuovo capitolo nella stagione. Questa trasformazione rappresenta un passo importante nel percorso della Roma, che punta a consolidare la propria posizione in campionato.

La Roma ha cambiato passo. Niente più attese, niente più dossier complessi: l’attacco giallorosso ha cambiato volto e ora entra in una nuova fase. Con Donyell Malen e Robinio Vaz, Gian Piero Gasperini ottiene finalmente risposte concrete a un problema che si trascinava da mesi. Come evidenziato anche da SerieAGoal.it, la scelta è stata netta: chiuso il capitolo Zirkzee e Raspadori, la Roma ha smesso di inseguire profili ideali per intervenire sul reale. Due innesti diversi, per età e funzione, ma complementari nel progetto. Malen è il presente. L’olandese arriva per incidere subito. Non solo esterno, ma attaccante mobile, capace di occupare l’area, muoversi tra le linee e adattarsi ai meccanismi del 3-4-2-1. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

