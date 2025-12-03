Blocco del traffico a Roma domenica 7 dicembre stop alle auto nella ztl fascia verde

Romatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva l’ultima domenica ecologica del 2025, la seconda delle cinque previste per la stazione invernale. Domenica 7 dicembre, quindi, stop al traffico privato all’interno della Ztl fascia verde di Roma in determinate fasce orarie. Previste, come sempre, anche delle deroghe per determinate. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Blocco del traffico a Roma, domenica 7 dicembre stop alle auto nella ztl fascia verde - Arriva l’ultima domenica ecologica del 2025, la seconda delle cinque previste per la stazione invernale. Scrive romatoday.it

Domenica ecologica a Roma del 7 dicembre: stop al traffico nella Fascia Verde - Domenica ecologica a Roma del 7 dicembre: il 7 dicembre 2025 scatta il blocco del traffico nella Fascia Verde con fasce orarie e varie deroghe ... Come scrive ecodallecitta.it

blocco traffico roma domenicaDomenica ecologica 30 novembre 2025: città coinvolte e orari - Il calendario delle domeniche ecologiche previste in Italia il 30 novembre 2025: scopri le città che istituiscono il blocco del traffico. sicurauto.it scrive

blocco traffico roma domenicaLe strade chiuse a Roma sabato 22 e domenica 23 novembre - Ecco una guida utile per muoversi nel fine settimana nella Capitale fra eventi sportivi, manifestazioni, concerti e lavori sparsi in tutta la città ... Si legge su romatoday.it

blocco traffico roma domenicaDomenica ecologica 23 novembre 2025: città e orari - Il calendario delle domeniche ecologiche previste in Italia il 23 novembre 2025: scopri le città che istituiscono il blocco del traffico. Si legge su sicurauto.it

Domenica ecologia a Roma: le zone interessate, gli orari e le esenzioni - La misura comporta il blocco del traffico privato nella zona Fascia Verde dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30. Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Blocco Traffico Roma Domenica