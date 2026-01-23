Inter-Pisa occasione Chivu per proseguire la fuga scudetto | pronostico

La 22ª giornata di Serie A si apre con Inter-Pisa, una partita importante per i nerazzurri che cercano di consolidare la propria posizione in classifica. Con Chivu in campo, l'Inter punta a proseguire la serie positiva e mantenere il Milan a distanza. Una vittoria potrebbe rappresentare un passo decisivo verso l'obiettivo scudetto.

Archiviata la brutta sconfitta contro l'Arsenal in Champions, Chivu si rituffa sul campionato e nell'anticipo proverà a continuare la sua fuga scudetto sperando di allungare sul Milan, impegnato a Roma contro Gasperini. Scopriamo pronostico e quote di Inter-Pisa in programma venerdì 23 gennaio alle ore 20.45. L'Inter, dicevamo, arriva dalla brutta sconfitta casalinga in Champions con l'Arsenal, la terza consecutiva: quasi certamente la squadra nerazzurra sarà costretta a passare dai play off per entrare nel tabellone principale ma intanto Chivu può dedicarsi al Pisa e alla sfida della ventiduesima giornata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

