Cristian Chivu, ex calciatore e ora allenatore, torna a dirigere il Pisa dopo l’esperienza con l’Inter. Dopo una sconfitta in Champions League contro l’Arsenal, la squadra si concentra sulla Serie A, dove attualmente occupa una posizione di vertice. Questo nuovo inizio rappresenta un’opportunità per Chivu di rilanciare il club e cercare una fuga positiva nel campionato italiano.

Terza sconfitta consecutiva in Champions League, ma Cristian Chivu di certo non demorde: l’Inter, al primo posto nel campionato di Serie A, è stata nettamente dominata dall’Arsenal di Arteta tra le mura dello Stadio Giuseppe Meazza. Una sconfitta che inevitabilmente fa sorgere qualche dubbio, ma che non può e non deve impattare così tanto sulla psicologia nerazzurra. Chivu, da ottimo comunicatore, è riuscito a infondere calma e determinazione anche nel post partita dell’infausta notte del San Siro, dicendosi pronto alla possibilità di affrontare anche i play-off di Champions League. Tutto passerà dalla sfida contro il Borussia Dortmund e da una serie di incastri che dovrebbero permettere all’Inter di qualificarsi tra le prime otto della League Phase. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, dalla Champions League alla Serie A: Chivu riparte dal Pisa e tenta la fuga

Serie A, Lautaro-gol e l'Inter tenta la fuga: il Napoli riparte ma resta l'emergenza infortuniNella corsa allo scudetto di Serie A, l'Inter si avvicina alla vetta grazie al gol di Lautaro, mentre il Napoli cerca di mantenere il passo nonostante le difficoltà legate agli infortuni.

Leggi anche: Inter, si riparte dall’Atletico Madrid: le novità di Chivu per la Champions League

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: L'Inter cade contro l'Arsenal in Champions, ora è fuori dalle prime otto; Champions League, Inter-Arsenal 1-3 e Copenaghen-Napoli 1-1; Cosa serve all'Inter per qualificarsi agli ottavi della Champions League 2025/2026: classifica, partite e combinazioni; Inter, la qualificazione agli ottavi passa da Dortmund. Ma vincere potrebbe non bastare...

Champions: ottavi, playoff o eliminazione? Inter, Juventus, Atalanta, Napoli: gli incroci a una partita dal termine della League PhaseAtalanta ancora con chance concrete di top-8, Inter e Juventus verso i playoff (da testa di serie), Napoli a caccia dell'impresa con il Chelsea. affaritaliani.it

Champions League, i sorteggi: come funziona, data, orario, tv e la posizione di Inter, Juventus, Atalanta e NapoliManca una giornata al termine della League Phase della Champions League, poi si passerà ai sorteggi dei playoff: dove vederli in tv e come funziona ... sport.virgilio.it

Ottavi diretti Champions, la Juve si qualifica se tifa Napoli e gufa Inter e Atalanta. Con un pari a Monaco... - facebook.com facebook

#Inter, il record horror in Champions fa rimpiangere #Inzaghi: #Chivu, il gioco funziona solo in Serie A x.com