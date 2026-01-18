Udinese Inter vittoria e clean sheet! Il dato sulla difesa di Chivu dice tutto
L'incontro tra Udinese e Inter si è concluso con una vittoria per i nerazzurri e un risultato senza reti subite. La prestazione difensiva, con un'attenzione particolare a quanto dimostrato da Chivu, evidenzia l'importanza della solidità difensiva nel successo di questa partita. Un risultato che riflette l'equilibrio tra fase offensiva e difensiva, confermando la solidità della squadra in un match cruciale.
Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il successo di misura ottenuto ieri in terra friulana non deve trarre in inganno. Lo 0-1 finale con cui l’ Inter ha superato l’ Udinese è un risultato che sta decisamente stretto alla compagine meneghina, protagonista di una prestazione autoritaria e di un dominio territoriale quasi assoluto. I nerazzurri hanno gestito il ritmo della gara per lunghi tratti, dimostrando una maturità che li conferma come la squadra da battere in questo campionato. L’analisi del Corriere dello Sport: supremazia e solidità. 🔗 Leggi su Internews24.com
