Lecce Inter Chivu riscrive l’undici per la trasferta in Puglia Dumfries monitorato buone notizie per il centrocampo

Chivu ha deciso di cambiare l’undici titolare per la partita contro il Lecce, prevista in Puglia. La scelta nasce dalla necessità di adattare la formazione alle ultime prestazioni e alle condizioni dei giocatori. Dumfries, che si sta ancora riprendendo da un infortunio, viene attentamente osservato per verificare se potrà scendere in campo. I nerazzurri si preparano a una sfida importante, con alcune novità nel reparto difensivo e a centrocampo. La squadra si allena con attenzione in vista di questa trasferta.

Inter News 24 Lecce Inter, Chivu riscrive l'undici per la trasferta in Puglia. Intanto i nerazzurri continuano a monitorare la situazione Dumfries. Oggi Lautaro Martinez sosterrà gli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio al polpaccio sinistro accusato nella trasferta di Bodo. La sua assenza a Lecce è già confermata, ma gli esami odierni daranno indicazioni più precise sui tempi di recupero. La sua mancanza in attacco si fa sentire, ma l' Inter dovrà trovare una soluzione in vista della trasferta di sabato contro il Lecce. Zielinski, meno preoccupazioni del previsto: regia possibile contro il Lecce.