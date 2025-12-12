Dumfries Inter ecco le ultime notizie che arrivano | il tecnico Chivu intanto ha già pronta questa cosa…

Ecco le ultime novità sull'Inter e Dumfries: l'allenatore Chivu ha già predisposto una strategia particolare in vista della trasferta di Genova. La squadra si prepara a una sfida importante, affrontando diverse sfide e emergenze. Le ultime notizie forniscono aggiornamenti sulle scelte tecniche e sulle condizioni dei nerazzurri prima dell'incontro con il Genoa.

Dumfries Inter, arrivano le ultime notizie sul nerazzurro: l'allenatore Chivu ha già pronta questa cosa per Genova L'Inter si prepara alla delicata sfida contro il Genoa in piena emergenza. Gli infortuni costringono l'allenatore Cristian Chivu a ridisegnare l'assetto difensivo e a gestire una coperta corta soprattutto sulle fasce. Le maggiori preoccupazioni riguardano la retroguardia e . Infortunio Dumfries, emergenza Inter: Chivu ridisegna la difesa per la trasferta di Genova - Infortunio Dumfries, emergenza Inter: Chivu ridisegna la difesa per la trasferta di Genova L'Inter si prepara alla difficile trasferta di Marassi contro il Genoa in un momento di vera emergenza. Inter, l'infortunio di Dumfries è un mistero: cosa sta succedendo all'olandese - Arrivano novità importanti in casa Inter sul caso Denzel Dumfries: attenzione a quando può rientrare l'olandese Passione Inter. Chi è il super agente da 500 milioni che può portare DUMFRIES via dall'Inter TS - Dumfries, cambio d'agente e lo spettro della clausola: l'Inter non si strappa le vesti, ecco perché

MISTERO DUMFRIES, LE ULTIME TRA GENOA E SUPERCOPPA - INTER CONNECTION

