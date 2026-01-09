Inter Napoli buone notizie per Chivu | Darmian e Diouf in gruppo! Le ultime

Buone notizie per l’Inter in vista della partita contro il Napoli. Darmian e Diouf si sono allenati con il gruppo, rafforzando le possibilità di una loro convocazione. Restano da valutare le condizioni fisiche e le scelte dell’allenatore, ma il rientro di questi giocatori rappresenta un segnale positivo per la rosa nerazzurra. Segui gli aggiornamenti per tutte le novità sulla formazione e le strategie in vista della sfida.

Inter News 24 Inter Napoli, buone notizie per Chivu: Darmian e Diouf si allenano in gruppo! Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il conto alla rovescia per il big match di San Siro è ufficialmente iniziato. Questa mattina, presso il centro sportivo di Appiano Gentile, i nerazzurri si sono ritrovati agli ordini di Cristian Chivu, il tecnico rumeno già eroe del Triplete e oggi stratega della panchina interista, per una sessione di allenamento cruciale in vista della sfida contro il Napoli. L’obiettivo della Beneamata è chiaro: arrivare allo scontro diretto con la miglior condizione fisica possibile per mantenere la vetta della classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com

