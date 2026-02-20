Lecce Inter Chivu in emergenza al Via del Mare | le ultimissime di formazione
Chivu si trova in difficoltà a causa di alcuni infortuni che hanno colpito i suoi giocatori chiave. La squadra si sta allenando intensamente per la partita contro il Lecce al Via del Mare, dove dovrà affrontare un ambiente caldo e una tifoseria agguerrita. La formazione nerazzurra si presenta con diverse assenze, costringendo l’allenatore a valutare soluzioni alternative. La sfida si gioca domani pomeriggio, con il fischio d’inizio previsto alle 18.30.
Inter News 24 Lecce Inter: dopo la disfatta contro il Bodo Glimt e in attesa del ritorno, i nerazzurri preparano l’insidiosa trasferta in Salento. Dopo il gelo di Bodø, l’Inter si prepara al calore del “Via del Mare” per difendere i suoi 61 punti in classifica. Cristian Chivu deve però navigare in piena emergenza: oltre ai lungodegenti Dumfries e Calhanoglu (quest’ultimo anche squalificato insieme a Barella), il tecnico ha perso il capitano Lautaro Martinez per un risentimento al soleo che lo terrà fuori per qualche settimana. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Lecce Inter, Chivu in emergenza al Via del Mare: spazio a Bonny e Sucic.🔗 Leggi su Internews24.com
