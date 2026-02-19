Ultimissime Inter LIVE | emergenza per Chivu tante assenze in vista del Lecce

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 19 FEBBRAIO. Muharemovic Inter, i nerazzurri accelerano per il talento del Sassuolo: le ultime da Fabrizio Romano Muharemovic Inter, il club di Milano ha già mosso passi concreti per il centrale bosniaco, nonostante la clausola che lo lega alla Juventus Lecce Inter, Chivu in emergenza! Diversi assenti in vista della trasferta pugliese di campionato, prima del Bodo Lecce Inter, Chivu in emergenza! Nel momento forse più decisivo della stagione, il tecnico nerazzurro rischia di perdere diverse pedine Arbitro Lecce Inter: designato il fischietto del match. 🔗 Leggi su Internews24.com

Lecce Inter, Chivu in emergenza! Diversi assenti in vista della trasferta pugliese di campionato, prima del BodoChivu si trova in difficoltà prima della trasferta di Lecce contro l’Inter.

Ultimissime Inter LIVE: Chivu a Prime e le ultime in vista del Bodo/GlimtCristian Chivu si è collegato in diretta con Prime per parlare delle prossime sfide dell'Inter, soprattutto in vista della partita contro il BodoGlimt.

Inter in emergenza a Lecce: Lautaro l’eccezione di Chivu (e della serie A), senza di lui inizia un altro campionatoL’infortunio di Lautaro col Bodo Glimt preoccupa fortemente Chivu, che non ha mai rinunciato al Toro in serie A. E nella prossima gara col Lecce ci saranno altre assenze pesanti per l'Inter ... sport.virgilio.it

Inter in emergenza totale: Lautaro rischia due mesi di stop, out altri tre e Barella squalificatoEmergenza totale in casa Inter dopo la roboante sconfitta contro il Bodo Glimt nel play off d'andata di Champions League. Nel prossimo turno di campionato, l'allenatore rumeno dovrà fare il conto con ... msn.com

