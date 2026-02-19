Ultimissime Inter LIVE | Le parole di Chivu dopo il Bodo Glimt Ecco l’arbitro della sfida al Lecce

Cristian Chivu ha commentato la sconfitta contro il Bodo Glimt, attribuendo la responsabilità alle decisioni dell’arbitro durante la partita. Il difensore ha sottolineato che alcune decisioni hanno influenzato il risultato finale e ha chiesto maggiore attenzione agli errori arbitrali. Intanto, la società ha annunciato il nome dell’arbitro che dirigerà la prossima sfida contro il Lecce, un dettaglio che fa crescere l’attesa tra i tifosi. La squadra si prepara a affrontare la prossima partita con determinazione.

