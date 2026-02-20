L' Ecce Homo avrà residenza a L' Aquila l' annuncio del ministro della Cultura Giuli

Il quadro di Antonello da Messina verrà collocato nella capitale della cultura 2026 anche se non è escluso un percorso a tappe nei vari musei, incluso quello regionale della città dello stretto “Dove volete che l'”Ecce Homo di Antonello da Messina abbia la residenza nell'anno in cui L'Aquila è capitale della cultura?". Il ministro Alessandro Giuli annuncia così attraverso una domanda retorica la collocazione del quadro dell'artista messinese. Giuli - come riporta Agi - è intervenuto durante il “Forum in Masseria” di Bruno Vespa e Comin & Partners winter edition a Saturnia, lanciando però aperta la possibilità che la tela possa passare anche dallo Stretto: "La residenza è L'Aquila, nel Forte spagnolo, di domicili ce ne saranno tanti.🔗 Leggi su Messinatoday.it

