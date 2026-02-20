Hecce Homo a L' Aquila capitale della cultura Il ministro Giuli | Poi sarà anche a Messina

Il ministro Giuli ha chiesto dove si possa collocare l’‘Ecce Homo’ di Antonello da Messina, recentemente acquistato dallo Stato per 12,5 milioni di euro. La domanda nasce dal fatto che L’Aquila è diventata quest’anno capitale della cultura, e il quadro è stato esposto in città per tutto il periodo. Giuli ha anche anticipato che l’opera sarà mostrata anche a Messina, sua città natale, in futuro. La decisione sulla sede definitiva resta ancora da definire.

«Dove volete che l’'Ecce Homò di Antonello da Messina (acquistato dallo Stato per 12,5 milioni di euro, ndr) abbia la residenza nell’anno in cui L’Aquila è capitale della cultura?». E’ l’annuncio-domanda retorica, che il ministro della Cultura Alessandro Giuli fa intervenendo al «Forum in Masseria» di Bruno Vespa e Comin & Partners alle Terem di Staurnia. «Quando? Lo andremo a prendere entro una quarantina di giorni - ha spiegato Giuli - Poi certo sarà a Messina, a Roma, a Firenze, a Brera, ci saranno dei 'ricongiungimenti familiarì. Determinate opere sono un patrimonio pubblico, che creano un indotto straordinario».🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Hecce Homo a L'Aquila capitale della cultura. Il ministro Giuli: "Poi sarà anche a Messina" Leggi anche: Ecce Homo, il ministro Giuli: “Stato italiano ha acquistato l’opera di Antonello da Messina” Leggi anche: L'Aquila Capitale della Cultura 2026, Giuli: "Ha vocazione eminente di rigenerazione culturale" – Il video Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ecce Homo: Antonello e la nascita di un nuovo sguardo; Tutto sull’Ecce Homo, il capolavoro di Antonello da Messina acquisito dallo Stato; L'Ecce Homo di Antonello da Messina torna in Italia: lo Stato lo compra per 15 milioni e lo salva dall'asta; Il governo italiano ha comprato all'asta un Ecce Homo di Antonello da Messina, un importante dipinto del Quattrocento. L’Ecce Homo di Antonello da Messina comprato dallo Stato italiano: il quadro ritirato dall’asta Sotheby’sL’Ecce Homo di Antonello da Messina è stato ritirato da Sotheby’s: lo Stato italiano avrebbe acquistato per 12 milioni il dipinto prima dell’asta ... fanpage.it L'Italia compra l'Ecce Homo di Antonello da Messina offerto da Sotheby'sUn rarissimo capolavoro del Rinascimento italiano torna in Italia: l'Ecce Homo di Antonello da Messina, che Sotheby's aveva offerto la scorsa settimana al migliore offerente, e' stato acquistato per ... ansa.it I 1000 quadri più belli di tutti i tempi. . L'Ecce homo di Antonello da Messina è stato recentemente acquistato dallo Stato italiano per 14.9 milioni di dollari. Le opere pervenute di questo pittore sono solo una quarantina. Ancora non sappiamo dove verrà colloca - facebook.com facebook