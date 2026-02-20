Il sorriso di Leao sfida il destino | Il derby è vita o morte e io voglio vivere

Rafael Leao ha dichiarato che il derby rappresenta una sfida di vita o di morte, e questa frase ha fatto subito discutere. Il giocatore del Milan si è mostrato determinato a dare il massimo, anche se il match si gioca tra due settimane. Leao ha già iniziato ad allenarsi con intensità, consapevole dell’importanza di questa partita per la squadra e i tifosi. La sua energia si percepisce chiaramente, mentre si prepara a scendere in campo con la voglia di fare la differenza.

Rafael Leao accende i motori della stracittadina con due settimane d'anticipo, trasformando l'attesa in un manifesto di ambizione e appartenenza. Nonostante una classifica che vede il Milan distanziato di sette lunghezze dall'Inter capolista, il fuoriclasse portoghese non ammette rese. Ai microfoni del podcast Kickin' It di CBS Sports, Leao ha descritto l'atmosfera elettrica che avvolge la città: «È una settimana folle, tutti vogliono esserci. Il derby è una questione di vita o di morte e io voglio vivere». Parole che pesano, pronunciate in un momento di profonda mutazione tattica e personale, dove il "sorriso" di Rafa incrocia la disciplina ferrea di Massimiliano Allegri.