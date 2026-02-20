Leao | L’Inter chiamò il Lille ma non ero convinto Seguivo il Milan di Maldini e Ronaldinho

Rafael Leao ha rivelato che l’Inter si era interessata a lui prima che arrivasse al Milan, ma non era convinto di lasciare il Lille. Ricorda di aver preferito seguire le partite del suo idolo Maldini e di Ronaldinho, che ammirava molto. La sua scelta di trasferirsi in Italia è stata influenzata dal desiderio di crescere nel calcio europeo e di confrontarsi con grandi campioni. Leao ha scelto di scommettere sulla sua carriera in Italia, dove si è affermato come uno dei giovani più promettenti.