Leao | L’Inter chiamò il Lille ma non ero convinto Seguivo il Milan di Maldini e Ronaldinho
Rafael Leao ha rivelato che l’Inter si era interessata a lui prima che arrivasse al Milan, ma non era convinto di lasciare il Lille. Ricorda di aver preferito seguire le partite del suo idolo Maldini e di Ronaldinho, che ammirava molto. La sua scelta di trasferirsi in Italia è stata influenzata dal desiderio di crescere nel calcio europeo e di confrontarsi con grandi campioni. Leao ha scelto di scommettere sulla sua carriera in Italia, dove si è affermato come uno dei giovani più promettenti.
Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato così a 'CBS Sports' nel nuovo episodio di "Kickin' It". Leao, come si ricorderà, si trasferì dal Lille al Milan nel 2019 in un'estate in cui anche l'Inter si era interessata a lui. Ma perché il giocatore ha scelto di approdare nella Milano rossonera anziché in quella nerazzurra? Lo ha spiegato in questo aneddoto. "L'Inter telefonò al direttore sportivo del Lille, dicendo di essere interessata a me. Io però non ero convinto, in passato seguivo il Milan di Maldini e del mio idolo Ronaldinho. E così ho detto al Lille che sarei rimasto lì un altro anno.
