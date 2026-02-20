Rafael Leao ha confermato che l’Inter lo voleva, spiegando di aver scelto il Milan per il progetto e la continuità. Il portoghese si prepara alla fase decisiva della stagione, con l’obiettivo di aiutare i rossoneri a conquistare la qualificazione in Champions League. Nel frattempo, le sue parole alimentano le tensioni tra i due club, mentre si avvicina il momento delle sfide decisive. Leao si concentra sulla strada da seguire con il Milan.

Rafael Leao è pronto a vivere la parte finale di stagione con il Milan per cercare di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League e, contestualmente, dare fastidio all’Inter nella corsa al titolo. Leao ha svelato un retroscena sull’Inter (Ansa Foto) – calciomercato.it I sette punti di distacco dai nerazzurri sembrano aver di fatto assegnato il titolo alla squadra di Chivu, ma gli uomini di Allegri non vogliono mollare e Leao è tra questi. In un’intervista rilasciata alla CBS, l’attaccante portoghese ha parlato della sfida all’Inter, raccontando quando i nerazzurri provarono ad acquistarlo: “ L’Inter mi voleva e telefonò al direttore sportivo del Lille.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Leao-Inter, rivelazione del portoghese: “I nerazzurri mi volevano”

