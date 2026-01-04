Cancelo cambia tutto per il suo futuro! Niente più Inter la vera priorità del portoghese è giocare in quella squadra Rivelazione

Da juventusnews24.com 4 gen 2026

João Cancelo ha confermato di voler lasciare l'Inter per dedicarsi a una nuova avventura. La sua priorità è trovare una squadra in cui possa esprimere al meglio le proprie qualità, lasciando alle spalle le recenti esperienze. La situazione attuale evidenzia un cambio di direzione importante per il suo futuro professionale, con l’obiettivo di approdare in una realtà che possa valorizzarne le potenzialità.

Cancelo, altra svolta per il suo futuro! Niente più Inter, la priorità dell’ex Juventus è giocare in quella squadra. L’indiscrezione. Il futuro di Joao Cancelo si sta trasformando nel vero tormentone di questo inizio 2026. Se nei giorni scorsi l’avvicinamento all’ Inter sembrava concreto, le ultime ore hanno registrato una frenata, o quantomeno un momento di riflessione imposto dalla volontà del giocatore. A fare chiarezza sull’intricata vicenda è intervenuto Fabrizio Romano. Sul suo canale YouTube, il giornalista ed esperto di calciomercato ha delineato lo scenario attuale, che vede il club nerazzurro spettatore interessato di una partita che si sta giocando principalmente in Spagna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

