Le serviva spazio e lui si è messo in mezzo è folle | Amber Glenn contro un cameraman dopo il pianto di Sakamoto

Amber Glenn ha reagito con rabbia dopo aver assistito a un episodio tra un cameraman e Kaori Sakamoto, che ha portato a un pianto della pattinatrice giapponese. La atleta statunitense ha commentato che l’uomo si era messo in mezzo perché cercava spazio, ma la sua reazione è apparsa molto più forte. La scena si è svolta durante la finale di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, lasciando molti spettatori sorpresi. La competizione si è conclusa con Sakamoto medaglia d’argento.

Era la favorita nel pattinaggio artistico di figura alle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026, ma la giapponese Kaori Sakamoto ha vinto "soltanto" la medaglia d'argento nel singolo femminile che si è disputato ieri sera, 19 febbraio. L'oro è andato alla statunitense Alysa Liu, mentre la 25enne è arrivata seconda dopo un errore. Errore a cui probabilmente ha pensato anche a fine gara, quando è scoppiata a piangere. In quel momento – nella fase peggiore del " dramma sportivo " vissuto dall'atleta giapponese – un cameraman si è avvicinato per immortalare le lacrime. A quel punto è intervenuta la statunitense Amber Glenn, quinta in classifica e connazionale della vincitrice, che ha ostacolato la visuale al cameraman, chiedendogli di andare via.

