L'umanità di Amber Glenn davanti alle lacrime di Kaori Sakamoto la protegge dal cameraman | È folle

Kaori Sakamoto ha sbagliato un salto importante durante il programma libero, perdendo così la possibilità di vincere l'oro a causa dell’errore. Amber Glenn si è avvicinata per consolare la rivale, proteggendola dal caos delle telecamere con un gesto spontaneo. La scena si è svolta davanti a molti spettatori, che hanno assistito alla solidarietà tra le atlete. La giapponese, che era considerata la favorita, ha mostrato tutta la delusione, mentre Glenn ha cercato di offrirle un momento di conforto. La competizione si è conclusa con un risultato inatteso.
La giapponese Kaori Sakamoto era arrivata da favorita all'individuale di pattinaggio artistico alle Olimpiadi, ma un errore nel programma libero le è costato la medaglia d'oro. A quel punto la pressione pazzesca cui era sottoposta le ha presentato il conto ed è crollata in lacrime. L'americana Amber Glenn ha capito quanto fosse sola in quel momento la giapponese ed è corsa a consolarla, allontanando poi il cameraman che voleva filmare quei momenti di sofferenza.🔗 Leggi su Fanpage.it
