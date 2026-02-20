L'umanità di Amber Glenn davanti alle lacrime di Kaori Sakamoto la protegge dal cameraman | È folle

Kaori Sakamoto ha sbagliato un salto importante durante il programma libero, perdendo così la possibilità di vincere l'oro a causa dell’errore. Amber Glenn si è avvicinata per consolare la rivale, proteggendola dal caos delle telecamere con un gesto spontaneo. La scena si è svolta davanti a molti spettatori, che hanno assistito alla solidarietà tra le atlete. La giapponese, che era considerata la favorita, ha mostrato tutta la delusione, mentre Glenn ha cercato di offrirle un momento di conforto. La competizione si è conclusa con un risultato inatteso.