Amber Glenn come Malinin un salto sbagliato e le lacrime in pista | dal buio della depressione al coraggio del coming out chi è la stella Usa del pattinaggio

Amber Glenn ha commesso un errore durante la sua performance, e questo le ha causato un crollo emotivo sul ghiaccio. La pattinatrice americana, che aveva già affrontato momenti difficili come la depressione e il coming out, si è lasciata sopraffare dalla commozione dopo aver sbagliato un salto importante. Quel gesto, davanti a un pubblico in silenzio, mostra quanto sia fragile il suo equilibrio tra talento e emozioni.

Le ultime note di "Like A Prayer" riempiono il palazzetto. Poi il silenzio. Amber Glenn si inginocchia sul ghiaccio, si porta le mani al petto e lascia scorrere le lacrime. Non prova nemmeno a trattenerle. L'ovazione del pubblico la accompagna fuori dalla pista, mentre lei stringe forte il suo allenatore, Damon Allen. Per la seconda volta in pochi giorni a Milano, la pattinatrice americana si scioglie in un pianto che racconta tutto, pressione, sogni, paure. E un errore che pesa come un macigno. Il sogno olimpico infranto nel programma corto. Glenn arrivava al programma corto delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con concrete ambizioni di medaglia.