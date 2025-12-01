Il viaggio del cuore in Burkina Faso | la missione di Sauro Bovicelli tra bimbi scuole e vita che rinasce

Si è conclusa sabato la sesta missione in Burkina Faso del forlivese Sauro Bovicelli, socio del Lions Club Forlì Host e di Mk Onlus (i Lions italiani contro le malattie killer dei bambini). “In 10 giorni abbiamo visitato 11 villaggi, percorso 2325 km di cui 80% su strade sterrate, incontrato 8. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondisci con queste news

Barete inaugura “I Cammini della Preistoria II”: un viaggio condiviso nel cuore più antico dell’Abruzzo. #barete #mostraarte - facebook.com Vai su Facebook

Il secondo giorno del #TFF43 è stato un vero viaggio nel cuore della settima arte. Tra conferenze stampa, proiezioni e ospiti d’eccezione, abbiamo approfondito il cinema in tutte le sue sfumature. Un’esperienza che ci emoziona come se fosse la prima volta. Vai su X

Il viaggio del cuore in Burkina Faso: la missione di Sauro Bovicelli tra bimbi, scuole e vita che rinasce - Per Bovicelli e per gli altri soci di Mk Onlus presenti è stata una missione destinata a lasciare emozioni e ricordi ... Lo riporta forlitoday.it

Cardiochirurghi in missione da Milano al Burkina Faso - A unirli una doppia “sacralità”: quella dello storico Chiostro Gotico fondato nel VII secolo nel cuore della Milano imperiale dalle Monache ... Riporta avvenire.it

Il medico del cuore Zanobini: «Le mie ferie in Burkina per salvare i bambini» - Sul display del cellulare del dottor Marco Zanobini, cardiochirurgo all’istituto cardiologico Monzino di Milano, c’è la fotografia di Nafissatou, una quindicenne del Burkina Faso a cui ha salvato la ... Si legge su corriere.it