Gli auguri e le battute di Alessandro Paci I cantieri a Firenze i turisti in centro il pranzo di Natale | Auguri ai lettori più belli d’Italia

Firenze, 23 dicembre 2025 - Con lo spettacolo Non solo barzellette in scena al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, Alessandro Paci ha fatto il pieno di pubblico e applausi. Il comico fiorentino, che ha compiuto 61 anni lo scorso 21 dicembre, chiude un anno positivo e guarda già avanti. "Il 2025 è andato bene, l'ho chiuso proprio con lo spettacolo al Cartiere Carrara. L'anno prossimo continueremo con il tour di Non ci resta che ridere, faremo la seconda parte", racconta. Come è il Natale a Firenze? "Natale a Firenze è una magia. È la città più bella del mondo, anche se in questo momento è un grande cantiere aperto per i lavori.

