“Mi domando se le stelle sono tutte illuminate perché ognuno possa trovare la propria”. È con queste parole, una citazione dall'autore de Il piccolo principe Antoine de Saint-Exupéry, che il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni porge i suoi auguri alla cittadinanza. Lo fa da piazza Libertà con. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Gli auguri di De Toni per Natale 2025 con Antoine de Saint-Exupéry

Leggi anche: 'Il Piccolo principe' di Antoine de Saint-Exupéry in scena al Palatour

Leggi anche: "Volo di notte", patchwork teatrale delle opere di Antoine De Saint-Exupéry

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Auguri Natale 2025; Il Natale e la realtà che non va in vacanza. Auguri che non assolvono; Gli auguri di Natale di Giorgia Meloni: Facciamo ancora la rivoluzione del presepe; Onorificenze, premi e auguri natalizi: Il bene comune si costruisce insieme.

Gli auguri di De Toni per Natale 2025 con Antoine de Saint-Exupéry - Da piazza Libertà il primo cittadino li ha porti agli udinesi in un video, pubblicato sui social del Comune. udinetoday.it

Auguri di buon Natale 2025/ Le frasi più belle per oggi, 25 dicembre: pensieri last minute per tutti - Auguri di buon Natale 2025: ecco le frasi più belle per la giornata di oggi, 25 dicembre 2025, i pensieri last minute per tutti ... ilsussidiario.net