le nuove promesse

Il wrestler John Smith ha annunciato nuove promesse per il suo futuro, suscitando reazioni contrastanti tra i fan. In un’intervista, Smith ha spiegato di voler puntare su allenamenti più intensi e su strategie innovative, sperando di riconquistare il pubblico. Tuttavia, alcuni esperti restano scettici, criticando la mancanza di risultati concreti finora. La sua comunicazione ha acceso discussioni sui social, dove molti tifosi si chiedono se queste promesse si tradurranno in successi reali. La strada verso il rilancio sembra ancora lunga.

Ebbi modo già di parlare ampiamente di coloro sui quali ripongo estrema fiducia per il futuro, e su invece ancora non mi convince, nonostante i tromboni della WWE che vorrebbero diversamente. Nelle ultime settimane è tornato un lottatore sul quale io, personalmente, punto molto: Ilja Dragunov. Il russofono è apparso in quel di Smackdown qualche anno fa riuscendo a strabiliarmi con incredibili doti tecniche e una capacità di trasmettere la fatica sul ring come, forse, solo Bret Hart riusciva a fare. Capisco che il paragone è scomodo, lungi da me il volerlo proporre, però indicare una dote di un atleta contemporaneo come analoga a quella posseduta da grandi lottatori del passato non significa voler tracciare un parallelismo tra i due, quanto invece un voler dimostrare che, partendo dalla base, ci sono ottime possibilità di costruirci sopra e che, il palazzo, possa risultare stabile a lavoro ultimato.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Giovani promesse

