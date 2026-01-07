Giovani in campo La Sir Safety d’argento Ecco le nuove promesse della pallavolo
A Perugia si svolge la “Sir ITS Under 17 Cup”, un evento che riunisce i migliori giovani talenti della pallavolo nazionale e internazionale. La manifestazione rappresenta un momento importante di crescita e confronto per le nuove promesse del settore, contribuendo allo sviluppo del talento giovane. Un’occasione per apprezzare il futuro della pallavolo in un contesto di confronto e formazione.
A Perugia è sbarcato il meglio della pallavolo nazionale e internazionale giovanile, grazie alla “ Sir ITS under 17 Cup ”. Otto le squadre partecipanti: oltre alla nostra Sir Safety Perugia, sul parquet del PalaSir di Santa Maria degli Angeli e su quello della palestra comunale di Rivotorto di Assisi, sono scesi i Diavoli Rosa, Fenice Roma Pallavolo, Consar Ravenna e tre squadre straniere Latvia National Team (Lettonia), AZS Stoelzle Czestochowa (Polonia), Prata Volley Academy e ASV Dachau (Germania). Il torneo si è distinto fin da subito per un livello tecnico altissimo, ulteriormente certificato dalla presenza di numerosi atleti già impegnati nei campionati nazionali di Serie B, elemento che ha alzato ritmo, intensità e qualità complessiva delle gare, rendendo ogni incontro altamente competitivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
