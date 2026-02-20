Le Nazioni Unite denunciano atti di genocidio ad Al Fashir in Sudan
Una missione ONU ha accusato le forze di supporto rapido di aver commesso atti di genocidio ad Al Fashir, nel Darfur Settentrionale, dopo aver preso il controllo della città lo scorso ottobre. Le testimonianze raccolte indicano massacri e violenze contro civili innocenti, molti dei quali sono stati costretti a fuggire dalle loro case. Le Nazioni Unite chiedono un intervento immediato per fermare queste atrocità e proteggere la popolazione locale. La situazione rimane critica e le tensioni continuano a peggiorare.
“Ora che il conflitto si è esteso alla regione del Kordofan, proteggere i civili è più urgente che mai”, ha avvertito Joy Ezeilo, un’esponente della missione. Nelle ultime settimane nello stato del Kordofan Settentrionale si sono intensificati gli attacchi con i droni. Il 16 febbraio almeno 15 bambini erano morti in un attacco contro un campo profughi, mentre il giorno prima 28 persone avevano perso la vita in un attacco contro un mercato. In un rapporto intitolato “Caratteristiche del genocidio ad Al Fashir”, la missione dell’Onu ha stabilito che “l’intenzione genocida è deducibile dalle azioni delle Rsf”.🔗 Leggi su Internazionale.it
