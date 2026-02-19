Le Nazioni Unite denunciano i rischi di una “pulizia etnica” a Gaza e in Cisgiordania, a causa delle recenti operazioni israeliane. L’Alto commissariato per i diritti umani ha accusato Israele di aver avviato azioni che minacciano i civili palestinesi, con particolare attenzione alle distruzioni di case e agli spostamenti forzati. Fonti Onu segnalano un aumento delle tensioni e dei rischi di escalation nel territorio. La situazione resta critica, con molte famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni in fretta.

Secondo il rapporto, almeno 463 palestinesi, tra cui 157 bambini, sono morti a causa della carestia, che è “una conseguenza diretta delle azioni intraprese dal governo israeliano”. L’Alto commissariato ha aggiunto che queste azioni “potrebbero costituire crimini contro l’umanità o anche di genocidio, se perpetrate con l’intento di distruggere un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso”. “Queste pratiche servono a discriminare, opprimere, controllare e dominare il popolo palestinese”, afferma. In un comunicato pubblicato sul social network X, la missione israeliana presso le Nazioni Unite a Ginevra ha denunciato “una campagna di demonizzazione e disinformazione contro lo stato d’Israele”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Le Nazioni Unite denunciano i rischi di una “pulizia etnica” a Gaza e in Cisgiordania

