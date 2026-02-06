Donald Trump cambia idea di nuovo sull’accordo tra Regno Unito isole Chagos e Mauritius

Donald Trump torna a sorprendere. Dopo aver lasciato intendere di voler restituire le isole Chagos a Mauritius, ora sembra averci ripensato. Il suo cambio di opinione arriva a pochi giorni da una dichiarazione che aveva aperto qualche speranza, ma sembra che niente sia ancora deciso. La questione rimane aperta, e il governo britannico non ha ancora preso una posizione ufficiale.

Con il suo colpo di teatro (che, ormai, inizia ad avere un effetto sempre minore), Donald Trump ha nuovamente cambiato idea riguardo all'ipotettica restituzione delle isole Chagos da parte del Regno Unito a Mauritius. Sul Diego Garcia, l'atollo maggiore dell'arcipelago, è situata un'importante base aeronavale che gli Stati Uniti gestiscono insieme al governo britannico e, proprio per questo, il presidente era intenzionato a bloccare la cessione. Il patto era stato firmato a maggio, ma non ancora ratificato dal parlamento britannico. Le insistenti pressioni del leader americano avevano rallentato l'iter, e il primo ministro britannico Keir Starmer si era visto costretto a ricominciare a discuterne con lui.

