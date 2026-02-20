Le due settimane più difficili della mia vita | parla Hunter Hess l’atleta definito perdente da Trump per aver criticato le sue politiche

Hunter Hess, atleta statunitense di freestyle, ha descritto le ultime due settimane come le più difficili della sua vita, a causa di un commento di Donald Trump che lo ha definito “perdente” per aver criticato le sue politiche. La polemica ha attirato l’attenzione sui social e ha creato tensioni durante le Olimpiadi invernali. Hess ha affermato di non voler lasciarsi condizionare dalle critiche e di voler continuare a gareggiare con determinazione. La sua performance resta sotto gli occhi di tutti.

"Non permetterò che polemiche come questa mi ostacolino". Con queste parole lo sciatore freestyle statunitense Hunter Hess ha dichiarato che essere stato etichettato come " perdente " dal presidente Donald Trump ha reso le Olimpiadi invernali una sfida ardua. Dopo la sua qualificazione nell'halfpipe per la finale in programma nella serata di venerdì, Hess ha formato una "L" con le dita (a indicare "loser") e l'ha mostrata alla telecamera. Questo perché Donald Trump – l'8 febbraio – l'aveva appunto definito " perdente " e che " è un peccato " che Hess facesse parte della squadra statunitense. Prima dell'inizio dei Giochi, Hess si era unito ad altri olimpionici statunitensi nel criticare l'attuale repressione dell'immigrazione negli Stati Uniti, criticando alcuni punti dell'amministrazione Trump.