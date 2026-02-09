Trump attacca il campione Usa di sci Hunter Hess dopo le critice all' ICE difficile tifare per un perdente

Donald Trump torna a far parlare di sé. Questa volta, il tycoon ha preso di mira il campione di sci statunitense Hunter Hess, che aveva criticato l’ICE. Trump non le ha mandate a dire: “Un vero perdente, è molto difficile tifare per lui”. La polemica si accende sui social e tra gli appassionati di sport.

Donald Trump ha attaccato lo sciatore Usa Hunter Hess dopo le sue parole critiche sull’ICE e sul clima politico negli Stati Uniti. Sul social Truth, il presidente lo ha definito “un vero perdente” e ha scritto che è “molto difficile tifare” per lui. Il Cio ha evitato commenti, mentre il comitato olimpico americano ha parlato di tutela dell’atleta. Trump contro Hunter Hess: “Un vero perdente, è difficile tifare per lui” Le critiche di Hess all’ICE La reazione del CIO Trump contro Hunter Hess: “Un vero perdente, è difficile tifare per lui” Donald Trump ha attaccato pubblicamente lo sciatore statunitense Hunter Hess, impegnato alle Olimpiadi, con un post pubblicato su Truth. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 sono finite nel mezzo di una polemica tra Donald Trump e lo sciatore americano Hess.

Durante una conferenza stampa, Hunter Hess, lo sciatore statunitense, ha preso di mira Donald Trump, definendolo un “vero perdente”.

