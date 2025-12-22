Immagini dal Sannio | Morcone un presepe in pietra nel cuore dell’Appennino

Immagini dal Sannio: Morcone, un presepe in pietra nel cuore dell’Appennino È lì, abbarbicato sulla montagna, che svetta all’orizzonte, nel cuore dell’Appennino campano, al confine con la regione pentra, nella parte meridionale della catena del Matese. Questo borgo conserva intatte tradizioni e paesaggi che testimoniano la sua storia e identità.

Il paesaggio collinare è circondato da ulivi e si affaccia sulla valle del fiume Tammaro:

