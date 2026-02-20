Le bugie del consigliere economico di Trump per screditare la Fed

Kevin Hassett, consigliere economico di Trump, ha definito “imbarazzante” uno studio della Federal Reserve, anche se il suo ruolo dovrebbe essere di supporto ai dati ufficiali. La sua critica nasce dopo aver contestato le stime sulla crescita economica e l’inflazione. Hassett ha accusato i ricercatori della Fed di aver frainteso le tendenze di mercato, senza portare prove concrete a sostegno delle sue affermazioni. Questa posizione ha suscitato reazioni contrastanti nel mondo economico, dove molti considerano le sue parole fuorvianti e poco responsabili. La polemica si accende anche sui social.

Le parole di Kevin Hassett sullo studio che smonta la retorica protezionista sono un vero attacco sia all'indipendenza che alla credibilità della Federal Reserve Il contributo italiano più il dazio Ue sulle spedizioni sotto i 150 euro. La somma mette a rischio l'Unione doganale Si può essere consigliere economico della Casa Bianca ed etichettare come "imbarazzante" uno studio degli economisti della Federal reserve? Sì, se sei Kevin Hassett, direttore del Consiglio economico nazionale e consigliere di Donald Trump. La settimana scorsa la Fed di New York ha diffuso un blog dal titolo "Chi sta pagando i dazi americani nel 2025?" che di fatto smonta, dati alla mano, la narrativa protezionista della Casa Bianca.