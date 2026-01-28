Usa la Fed lascia i tassi invariati | stop ai tagli nonostante le minacce di Trump Ma due membri del board votano contro

La Federal Reserve ha deciso di mantenere i tassi di interesse invariati, rispettando le attese. La banca centrale degli Stati Uniti ha scelto di non tagliare ulteriormente i tassi, nonostante le pressioni di Trump. Due membri del board si sono opposti alla decisione, ma alla fine il voto è stato a favore della stabilità. I tassi restano tra il 3,50% e il 3,75%, i più bassi da tre anni.

La Federal reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha deliberato di lasciare i tassi di interesse invariati in una forchetta tra il 3,50% e il 3,75%, comunque ai minimi negli ultimi tre anni. La decisione, attesa dai mercati, arriva dopo tre riduzioni consecutive del costo del denaro e nel pieno di uno scontro senza precedenti tra Donald Trump e il presidente della Fed Jerome Powell, accusato dal tycoon proprio di non tagliare abbastanza i tassi e finito sotto indagine per iniziativa del Dipartimento di Giustizia. La scelta del Consiglio dei governatori – l’organo di governo della Fed – non è stata unanime: hanno votato contro Stephen Miran, scelto da Trump, e Christopher Waller, tra i favoriti per la presidenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

