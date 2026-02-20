Dazi di Trump bocciati dalla Corte Suprema | dichiarati illegali Borse in rialzo dopo la decisione
La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato illegali i dazi imposti da Donald Trump, con una maggioranza di sei giudici contro tre. La decisione colpisce le tariffe applicate su acciaio e alluminio, che avevano già provocato tensioni tra Stati Uniti e altri paesi. La sentenza potrebbe portare a cambiamenti nelle politiche commerciali del governo. Dopo l’annuncio, le borse americane hanno registrato un aumento. La questione rimane calda nel dibattito politico e commerciale.
La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato i dazi di Donald Trump, con sei voti a favore e tre contrari. E ha stabilito che Donald Trump non può imporre i dazi in base all’International Emergency Powers Act, quello a cui ha fatto ricorso il presidente per giustificare i dazi del ‘Liberation Day’. La Corte ha stabilito che il presidente Trump ha violato la legge federale quando ha imposto unilateralmente dazi ai partner commerciali degli Stati Uniti in tutto il mondo. La norma non farebbe alcun riferimento esplicito ai dazi, competenza esclusiva del Congresso, come le tasse, e per i quali sono state concesse solo alcune deleghe al presidente.🔗 Leggi su Firenzepost.it
