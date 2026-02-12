Olimpiadi del verde a Myplant & Garden al via dal 18 febbraio a Fiera Milano Rho

Si apre oggi a Fiera Milano Rho la nuova edizione di Myplant, il Salone internazionale dedicato al florovivaismo, al giardinaggio e al paesaggio. Per tre giorni, aziende, esperti e appassionati si riuniscono per scoprire le ultime novità e tendenze del settore. L’evento, chiamato anche

(Adnkronos) – 'Olimpiadi del verde' a Milano: presentato alla stampa Myplant, il Salone internazionale del florovivaismo, del garden e del paesaggio (FieraMilano Rho, 18-20 febbraio). Una 'green arena' di 60.000 metri quadrati dove va in scena la grande sfida espositiva tra le piante più pregiate, i fiori più spettacolari, i motori più innovativi, i migliori . L'articolo Olimpiadi del verde a Myplant & Garden, al via dal 18 febbraio a Fiera Milano Rho proviene da Webmagazine24. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Myplant Garden Myplant&Garden, X edizione dal 18 al 20 febbraio 2026 a Fiera Milano Rho Myplant&Garden, giunta alla X edizione, si svolgerà dal 18 al 20 febbraio 2026 a Fiera Milano Rho. MyPlant & Garden 2026: il futuro della cura del verde tra AI e robotica MyPlant & Garden 2026 si presenta come un punto di incontro tra innovazione e sostenibilità nel settore del verde. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Myplant Garden Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina, chi inquina non può sponsorizzare i Giochi!; La divisa stilosa di Lucas Pinheiro Braathen e della squadra brasiliana alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Olimpiadi invernali, si chiude il cerchio del modello Milano; La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, a San Siro | Tomba, Compagnoni e Goggia ultimi tedofori. Ovazione Ucraina, fischi per Vance. Olimpiadi del verde a Myplant & Garden, al via dal 18 febbraio a Fiera Milano RhoMilano, 12 feb. (Adnkronos) - 'Olimpiadi del verde' a Milano: presentato alla stampa Myplant, il Salone internazionale del florovivaismo, del garden ... iltempo.it Alla 107ª edizione di Lineapelle Milano, in corso a Fiera Milano Rho fino al 13 febbraio, partecipano 848 espositori da 33 Paesi, confermando l’evento come punto di riferimento per moda, lusso e design. Tra le novità spicca il progetto “The Circular Shift” dedic - facebook.com facebook Polizia di Stato e Fiera Milano insieme per la cybersicurezza commissariatodips.it/notizie/artico… x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.