Le aziende di Coldiretti partecipano a Myplant & Garden

Gianni Pisciotta e Carlo Becattini hanno portato le loro aziende a Myplant & Garden, una delle fiere più grandi del settore verde. La partecipazione si è svolta a Milano, il 20 febbraio 2026, e ha visto la presenza di molte imprese specializzate nella produzione di piante e decorazioni. Triangolo Verde e Vivai Becattini hanno mostrato le ultime novità e rafforzato i rapporti con clienti e partner. La fiera si è conclusa con un grande interesse per le nuove proposte del settore.

Arezzo, 20 febbraio 2026 – In occasione di Myplant & Garden, tra le più importanti manifestazioni internazionali dedicate al verde professionale, le aziende Triangolo Verde di Gianni Pisciotta e Vivai Becattini Carlo Società Agricola hanno preso parte all'edizione milanese confermando il proprio impegno nel settore florovivaistico. La partecipazione ad un evento di rilievo internazionale come Myplant & Garden conferma la vitalità e la competitività delle imprese locali anche in contesti di mercato sempre più dinamici e innovativi. Il florovivaismo è produzione, tutela del paesaggio, innovazione varietale, sostenibilità ambientale e valorizzazione del territorio e costituisce un comparto chiave dell'agricoltura, capace di generare valore per il territorio, promuovere sostenibilità e contribuire concretamente alla riqualificazione degli spazi urbani e rurali.