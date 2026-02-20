Lazio le voci di offerte a Lotito e l’attesa dei tifosi | cosa sta succedendo?
Il nome di Lotito torna al centro di rumors riguardanti possibili offerte per la Lazio, dopo che il portale Cronache di Spogliatoio ha fatto emergere almeno due proposte concrete. La notizia si diffonde in un momento di attesa tra i tifosi, che sperano in novità sul futuro societario. Prima di queste voci, Fiorello aveva scherzato su cambiamenti imminenti nella proprietà. La situazione resta incerta, mentre si attendono sviluppi ufficiali.
Il portale Cronache di Spogliatoio lancia la bomba e ipotizza almeno due offerte al patron biancoceleste per la cessione della società: ecco la ricostruzione Prima la battutaindiscrezione di Fiorello, che ipotizzava novità a breve sul fronte societario biancoceleste, poi alcune voci lanciate nell’etere romano e che lasciavano intendere offerte per l’acquisizione del club. Ora, anche un vero e proprio approfondimento lanciato da una testata giornalistica e nel quale vengono ipotizzati anche dei nomi. Il mondo Lazio è in subbuglio per l’ennesimo colpo di scena che ha coinvolto la società. – calciomercato.🔗 Leggi su Calciomercato.it
Lazio, offerta a Lotito per acquistare la Lazio. Il patron ha detto no. Ecco come è andataSecondo Cronache di Spogliatoio Lotito avrebbe rifiutato un'offerta da oltre 600 milioni per l'acquisto della Lazio da parte di un fondo qatariota e poi da un noto imprenditore bolognese. msn.com
