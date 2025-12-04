Gimenez Milan il padre non ha dubbi | Mio figlio vuole restare in rossonero Smentite le voci di addio cosa sta succedendo

Gimenez Milan, il padre svela a sorpresa: «Mio figlio vuole restare in rossonero». Smentite quindi le voci di separazione, le ultime Mentre si rincorrevano con insistenza le indiscrezioni su un possibile approdo in Premier League, con intermediari già al lavoro per proporlo a diversi club inglesi, è arrivata una presa di posizione netta che ribalta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gimenez Milan, il padre non ha dubbi: «Mio figlio vuole restare in rossonero». Smentite le voci di addio, cosa sta succedendo

