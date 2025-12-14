Palestra-Juve arrivano nuove voci | cosa sta succedendo

Nuove indiscrezioni circolano attorno alla Palestra-Juve, con l'interesse sempre vivo verso Marco Palestra, calciatore di proprietà dell’Atalanta. Le voci sul suo futuro si intensificano, alimentando l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, mentre si delineano possibili sviluppi nel trasferimento o nelle trattative legate al giovane talento.

Juve sempre molto interessata a Marco Palestra: ecco le ultime sul futuro del calciatori di proprietà dell’Atalanta. Tra pochissimi minuti la Juve scenderà in campo contro il Bologna nel match più interessante di questo turno di campionato. Il tecnico Spalletti conferma la retroguardia a tre in attesa del rientro di Bremer e in mezzo al campo si affida ai soliti nomi: sulla destra confermato ancora una volta il jolly McKennie, che sta facendo bene in un ruolo non suo. Palestra (Ansa) – Tvplay.it A prescindere dal rendimento dello statunitense il cui contratto scade il 30 giugno 2026, la dirigenza di corso Galileo Ferraris è alla disperata ricerca di un esterno destro di ruolo, visto che l’ultimo arrivato Joao Mario ha fin qui deluso le aspettative. Tvplay.it

