L’avventuriero di Aphra Behn
L’avventuriero, il capolavoro di Aphra Behn, prima autrice professionista della letteratura inglese, messo in scena da Giacomo Giuntini, torna a Teatro Due dal 28 febbraio all’8 marzo (28 febbraio, 3, 6 e 7 marzo alle ore 20.00, 1 e 8 marzo alle ore 16.00). Il testo gioiosamente intrigante di questa autrice del Seicento, libera e audace, pioniera e regina della letteratura anglosassone, tratta i temi centrali della sua poetica, in particolare l’esplorazione della libertà femminile e del desiderio, in netta contrapposizione con le convenzioni dell’epoca, e la critica all’ipocrisia morale del tempo.🔗 Leggi su Parmatoday.it
