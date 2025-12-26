Il ventottenne avventuriero di Sangemini Lorenzo Barone ha lasciato cinque giorni fa la costa della Mauritania per quella che si prospetta una delle sue imprese più grandi: attraversare l’Oceano Atlantico a Remi.La tappa probabilmente più impegnativa del progetto “DUST – La Via della Sabbia”: una. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Lorenzo Barone verso l’impresa più grande: il giovane avventuriero è partito per attraversare l’Oceano Atlantico a Remi

Leggi anche: Lorenzo Barone è partito per il suo nuovo incredibile viaggio: dal Sahara alle Ande attraversando tutto l’oceano Atlantico con una barca a remi

Leggi anche: Lorenzo Pacini, il giovane "comunista" del Pd di Milano: "Il partito vada più a sinistra. Candidato sindaco con le primarie"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La Promessa, trame spagnole: Lorenzo accusa Elisa di aver circuito il barone per interesse - Accadranno diversi colpi di scena nel corso delle nuove puntate de La Promessa in programma prossimamente su Canale 5. it.blastingnews.com

La Promessa, spoiler dalla Spagna: Cruz e Lorenzo scoprono che Elisa è fra gli eredi del barone - Nella soap tv La Promessa prossimamente Cruz e Lorenzo avranno un'amara sorpresa durante l'apertura del testamento del barone Juan. it.blastingnews.com

La Promessa Anticipazioni 28 novembre 2023: Lorenzo umiliato dal Barone. Non avrà alcuna eredità! - Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 28 novembre 2023, alle ore 16. comingsoon.it

Questa è la foto che Lorenzo Barone si è scattato 24 ore fa al largo della Mauritania (sullo sfondo si possono notare le luci della costa). L'ultima comunicazione col mondo prima di perdere del tutto il segnale internet. Da qui in poi sarà possibile seguirlo solo e - facebook.com facebook