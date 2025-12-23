Askatasuna finisce in televisione su Quarta Repubblica | dalla mano di ferro di Di Pietro alla proposta di casa di comunità di Esposito

Nella puntata di Quarta Repubblica del 22 dicembre 2025 si è discusso del recente sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino e delle manifestazioni di protesta, caratterizzate da episodi di violenza. La trasmissione ha affrontato vari punti di vista, tra cui le posizioni di Di Pietro e la proposta di Esposito riguardo alle case di comunità, offrendo un quadro complessivo sulla vicenda e le sue implicazioni sociali e politiche.

"PRO ASKA & FAMIGLIA". Torino, corteo per Askatasuna. Si comincia con le famiglie si finisce alla guerriglia... Nella città blindata una enorme folla famiglie, bimbi piccoli in spalla, cartelli e striscioni. Lo slogan "Torino partigiana. Que viva Askatasuna", con tant - facebook.com facebook

Askatasuna, Lo Russo finisce nella «trappola» in vista delle elezioni. Il futuro sfidante Marrone regista del blitz al centro sociale x.com

