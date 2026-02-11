Ferrara | Riforma Giustizia al vaglio di esperti in un confronto aperto al pubblico | il dibattito si fa più chiaro

A Ferrara si svolge un nuovo incontro pubblico sulla riforma della giustizia, promosso dall’associazione Pluralismo e Dissenso. Esperti e cittadini si confrontano in modo diretto, cercando di capire meglio cosa cambia con le modifiche in discussione e come influenzeranno la vita di tutti. La discussione si fa più concreta e il dibattito si chiarisce passo dopo passo.

Il dibattito sulla riforma della giustizia e il referendum del 22 e 23 marzo si arricchisce di un nuovo confronto pubblico a Ferrara, promosso dall'associazione Pluralismo e Dissenso. L'iniziativa, che si terrà venerdì presso la sala della musica di via Boccaleone, vedrà al tavolo esperti di orientamenti differenti, con l'obiettivo di analizzare i contenuti della riforma e offrire ai cittadini uno strumento di conoscenza più approfondito, in un contesto spesso caratterizzato da toni accesi e polarizzazione. L'incontro, patrocinato dal Comune di Ferrara, si propone come un'occasione per superare le "enunciazioni spesso muscolari" e le "risse" che troppo spesso accompagnano il dibattito pubblico, offrendo uno spazio di discussione pacata e rispettosa delle diverse posizioni.

