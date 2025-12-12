E45 il Pd rilancia il dibattito insieme al senatore Delrio | Quale futuro per l’arteria strategica del Paese?

Il Partito Democratico di Cesenatico ha organizzato a San Piero in Bagno un dibattito sulla futura sorte dell’E45, arteria strategica per il Paese. L’incontro, intitolato “E45 – Dove stiamo andando?”, ha visto la partecipazione di esponenti politici tra cui il senatore Delrio, per discutere delle sfide e delle prospettive della principale arteria autostradale italiana.

Si è svolto a San Piero in Bagno l'incontro promosso dal Partito Democratico cesenate sulla E45 dal titolo "E45 – Dove stiamo andando?", alla presenza del segretario territoriale Matteo Gozzoli, del segretario del circolo Pd Bagno di Romagna Pietro Bellucci, della presidente dell'Unione dei.